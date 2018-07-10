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Melikgazi, stajyer öğrencilerin eğitim kapısı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak eğitimin ve öğretimin her aşamasında hizmet verdiklerini ve hatırlatarak “Melikgazi Belediyesinden şu anda 80 üniversitesi öğrenci stajer olarak uygulamalı eğitim almaktadır” dedi. 

Melikgazi, stajyer öğrencilerin eğitim kapısı

Muhasebe, Mimar, İnşaat, Harita ve Kadastro, İşletme, Halkla ilişkiler, Makine, Gazetecilik ve Bilgisayar gibi farklı bölümlerde üniversite öğrencisinin belediyenin birimlerinde uygulamalı eğitim aldıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi eğitimin her aşamasında yer aldığını yani kreşlerden başlayarak eğitimin üniversite aşamasına kadar hizmet verildiğini kaydetti. 

Eğitimcinin ve eğitimin destek ve yardımcısı olan bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi; “Melikgazi Belediyesi adeta bir üniversite kampüsü gibi her fakülteden 80 öğrenci belediyenin çeşitli birimlerinde 30 ile 40 gün süreli stajyer öğrenci olarak çalışmaktadır. Teorik olarak görmüş olduklarını belediyemizde deneyimli, bilinçli ve uygulayıcı çalışanları yanında mesleklerinin uygulamasın öğrenmektedirler. Melikgazi belediyesi bir hizmet belediyesi yanında aynı zamanda bir eğitim merkezidir” 

Başkan Büyükkılıç, her yıl yüzlerce öğrenci bu hizmet ile bilgi ve becerilerini artırmakta, işini referans bir kurumda öğrenmekte olduğunu sözlerine ekledi. 
 

İHA

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