Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor

Melikgazi Belediyesi olarak tarihi değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Biz ne kadar tarihimize, geçmişimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Bu nedenle geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız. Kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilen Dört Ayak Türbesi’nin yapımı için geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı; restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Türbemizin tadilatı ve restorasyonuna başlıyoruz. İnşallah tarihte büyük öneme sahip bu türbemizin yeniden eski canlı günlerini bulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.







Çalışmalar yapılırken tarihi orijinalliğini bozmamak adına çok köklü değişiklikler yapmadan mevcut binanın etrafının duvarlarını aslına uygun şekilde yapacağız. Tarihi değerlerimizi yaşatmak adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

