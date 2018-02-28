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Melikgazi yabancı öğrencileri ağırladı 

Talas Kızılay Şubesinin “Yaygın Eğitimde Mutlu Günler” temalı Avrupa Birliği projesi kapsamında 5 ayrı ülkeden 35 öğrenci Melikgazi Belediyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Melikgazi yabancı öğrencileri ağırladı 

Talas Kızılay Şube Başkanı Ünal Yüksel, proje kapsamında Kayseri’ye gelen öğrencilerin yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgilendirildiğini, tarihi, turistlik yerleri hakkında görsel geziler düzenlediklerini söyledi.
Projeyle ülkeler arasında diyalog ve nesiller tanışmasının güzel bir örneğinin sergilendiğini belirten Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda 35 öğrenciye Anadolu kültür ve Sanatı hakkında bilgiler verildiğini ve örnekler sunulduğunu kaydetti.
Kızılay Talas Şubesinin misafiri olarak Kayseri’de bulunan öğrencilere geleneksel Türk El Sanatlarımızı öğretildiğini ve Ebru ile Hat sanatı çalışması denemeleri yaptıklarını kaydeden Proje Koordinatörü Üstün Tuncer, Melikgazi Belediyesi Yemekhanesinde Kayseri yemeklerinin yer aldığını öğle yemeği ikramında bulunulduğunu söyledi.
Öğrenciler, Melikgazi Belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman’a, gösterilen misafirperverlik ve projeye sağlamış oldukları katkı ile yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

İHA
 

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