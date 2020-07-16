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Melikgazi yeni tiyatro salonuna kavuşuyor

Melikgazi Belediyesi hizmet binası içinde bulunan tiyatro salonunu yenileyerek daha nitelikli bir salonu Melikgazi'ye kazandıracak.

Melikgazi yeni tiyatro salonuna kavuşuyor

Gerçekleştirdiği çalışmalarla her alanda örnek olmaya devam eden Melikgazi Belediyesi yapacağı yeni düzenleme ile sosyal, kültürel ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Eski tiyatro salonunu çok amaçlı hale getirerek başta sinema, tiyatro ve konser gibi çeşitli sosyal etkinliklerde kullanılabilecek bir altyapıyla yenileme yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediye hizmet binamızda yer alan kentin entellektüel yaşamına büyük katkı sunan tiyatro salonumuz değişen yüzü ile yeni misafirlerini yakında ağırlayacak. Şuan da Kültür Merkezimizde bulunan tiyatro salonunu yeniliyoruz. Engelli vatandaşlarımız içinde yeni bir alan oluşturduk. Yapacağımız yeni salonumuz konserlere, sergilere ve oyunlara ev sahipliği yapacak. Gelen talepler doğrultusunda konferans ve tiyatro salonumuzu kiraya da vererek kültür ve sanat etkinliklerinin sergilenmesine imkan tanıyoruz. İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ederek birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet ve proje üretiyoruz. 300 kişilik kapasiteye sahip olan tiyatro salonunda inşaat çalışmaları devam ediyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
 

İHA

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