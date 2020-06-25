Melikgazi zabıtası sahada hizmete devam ediyor

Bu kapsamda zabıta ekiplerine ulaşmak isteyen vatandaşlar taleplerini Melikgazi Belediyesi’nin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattına iletebilecek.

Korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerin ve çalışmaların daha etkin hale gelmesi adına zabıta ekiplerinin mobilize olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Artık zabıtamız karakolda değil sürekli sahada. 33 zabıta memuru ile pandemi sürecinde tamamen sahalarda çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için zabıta ekiplerimiz sahada çok daha hızlı ve etkin hale getirildi. 58 mahallede 29 semt pazar yerinde sürekli denetimler yapıyoruz. Böylece her türlü iş daha hızlı ve yerinde çözülebiliyor. Zabıtalarımız pazar ve çarşılarda sosyal mesafe uygulamasına yönelik denetim yapıyor. Zabıta Müdürlüğü mıntıka ekipleri mobilize olarak denetim işlemlerini çok daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmekte. 29 pazar yerimizde ateş ölçme ve maske kontrolü denetimleri artırılacak. İlçemizde bulunan 600 market ve bakkal, 250 fırın, 500’e yakın berber esnafında rutin olarak denetleme yapılacak. Vatandaşlarımızda artık zabıtamıza ulaşmak ve taleplerini iletmek üzere Melikgazi Belediyemizin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattına bildirebilirler.” dedi.

