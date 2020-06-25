Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi zabıtası sahada hizmete devam ediyor

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri pandemi sürecinde daha hızlı ve etkin hizmet vermek için denetimleri yerinde incelemek üzere karakollar yerine sahada; daha sıkı denetim yapmaya devam ediyor.

Melikgazi zabıtası sahada hizmete devam ediyor

Bu kapsamda zabıta ekiplerine ulaşmak isteyen vatandaşlar taleplerini Melikgazi Belediyesi’nin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattına iletebilecek.
Korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerin ve çalışmaların daha etkin hale gelmesi adına zabıta ekiplerinin mobilize olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,  “Artık zabıtamız karakolda değil sürekli sahada. 33 zabıta memuru ile pandemi sürecinde tamamen sahalarda çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için zabıta ekiplerimiz sahada çok daha hızlı ve etkin hale getirildi. 58 mahallede 29 semt pazar yerinde sürekli denetimler yapıyoruz. Böylece her türlü iş daha hızlı ve yerinde çözülebiliyor. Zabıtalarımız pazar ve çarşılarda sosyal mesafe uygulamasına yönelik denetim yapıyor. Zabıta Müdürlüğü mıntıka ekipleri mobilize olarak denetim işlemlerini çok daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmekte. 29 pazar yerimizde ateş ölçme ve maske kontrolü denetimleri artırılacak. İlçemizde bulunan 600 market ve bakkal, 250 fırın, 500’e yakın berber esnafında rutin olarak denetleme yapılacak. Vatandaşlarımızda artık zabıtamıza ulaşmak ve taleplerini iletmek üzere Melikgazi Belediyemizin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattına bildirebilirler.” dedi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.