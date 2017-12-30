MELiKGAZi’DE 2018 “KENTSEL DÖNÜŞÜM YILI” OLACAK

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki basın mensupları ile bir araya gelerek yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

52 ilden daha büyük nüfusu ile Kayseri’nin yüzde 50’sine hizmet verdiklerini ve Kayserililerin her sabah temiz ve nezih bir çevrede güne ‘Merhaba’ dediklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı içerisinde belediye Meclis üyelerin oybirliği ile karar verilmesinin, vatandaşların çalışmalara destek vermesinin Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını kaydetti.



Kentsel dönüşüm ile yaşam kalitesi arttı

2017 yılı içerisinde kentsel dönüşüm ile sadece yeni ve modern yapı, oturma alanları kazandırmadıklarını aynı zamanda bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini artırdıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “2017 yılı Melikgazi için her yıl olduğu gibi bir yatırım ve hizmet yılı olmuştur. 2018’de ise yine yoğun bir tempo bizi bekliyor” dedi.

Referans ve örnek belediye olarak bilim ve üniversiteler ile kurum ve kuruluşlarca ödüllendirilmelerinin bu çalışmaların yerinde ve zamanında yapıldığının bir ifadesi olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:



Yüzde 95’in üzerinde vergi tahsilatı

“Melikgazililer vergilerini tam ve zamanında yatırıyor. Yüzde 95 üzerinde vergi tahsilâtı vatandaşın Melikgazi’ye verdiği güvenin bir sonucudur. Çünkü vergisinin karşılığını aldığını bizzat hizmetler ile görmektedir. 2017 yılı içerisinde 97 blokta 5484 dairenin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatına başlanılmıştır. Bu semtlerde sadece çevre ve fiziksel alanlar değil aynı zamanda toplumsal değişim ve gelişim olacak.

Ayrıca tarihi yapıları aslına uygun olarak yenileyerek gelecek kuşakların hizmetine sunduk. Yeni yollar açarak hem ulaşımı güvenli ve seri hale getirdik hem de ekonomiye katkı sağladık. Sosyal Belediyecilik ile toplumda birlik, beraberlik ve paylaşıma vesile olarak başarı ve kardeşliği pekiştirdik. Hiç kimsenin başına evini yıkmadık. Hep gönüllülük esası ile virane ve tehlike arz eden yapıları yıkarak modern ve sağlıklı binalarda vatandaşların oturmasına imkan tanıdık. Sağlık

sektöründe acil servis, semt poliklinikleri ile sağlıklı bir toplum için yatırım yaptık. Eğitim kurumları inşa ederek eğitim kalitesini yükseltip başarının artırılmasına katkı sağladık.”



Geri dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 2 milyon TL göndererek yeni bir geri dönüşüm tesisi yapılmasına olanak sağladığını belirten Başkan Büyükkılıç; “Güneş enerjisini gerek belediye hizmet binamızda gerekse park ve pazar yerlerinde faaliyete geçirerek 4 megavatlık bir enerji ürettik. İlçe sınırlarında 750 park ve 3 milyon 250 bin metrekare yeşil alanla vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırıyoruz. Biz yaptığımız uygulamalarla vatandaşlarımıza daha rahat bir yaşam alanı sunmak istiyoruz” dedi.

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