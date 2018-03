Melikgazi’de 2018 yılı bütçesi 405 milyon lira

2018 yılı bütçesi ile yine şehrin fiziki haritası değişecek

2018 yılı bütçesinin 405 milyon lira olduğunu ve bunun yüzde 81 bölümünün yani 328 milyon liralık bölümün yatırıma ve hizmete yönelik olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesinin bütçeleri, yatırım ve hizmetleri hakkında fikir vermektedir. Çünkü bütçelerin yüzde 81’den fazlası yatırım ve hizmetlerde kullanılacaktır. 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılı bütçe ile yapılan yatırımlar, şehrin fiziki haritasını değiştirdi. Aynı şekilde 2018 yılı bütçemiz ile gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetler ile semtlerin değil şehrin fiziki yapısı değişecektir. Katılımcı bir demokrasi ile bir yönetim sergilenecek olup, Melikgazi hizmeti her an her yerde olacaktır“ dedi.



Melikgazi ilçe nüfusunun 555 bin olduğunu 2018 yılı bütçesinin 405 milyon lira olarak kabul edildiğini buna göre her Melikgaziliye 736 lira 50 kuruşluk bir yatırım gerçekleştirileceğini kaydeden Büyükkılıç, bütçenin tutarının dahi bir anlam ifade ettiğini sözlerine ekledi.