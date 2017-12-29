Melikgazi’de 250 işçiye veda

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ve şube müdürlerinin de iştirak ettiği veda yemeğinde 9 ay boyunca Melikgazi Belediyesi çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “İşkur tarafından finanse edilen bu hizmet kapsamında; işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle, istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek amaçlanmıştır. İşgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Program kapsamında 2017 Mart ayından bu yana belediyemizde görevlendirilen ve program gereği 9 ayını dolduran 250 çalışanımızın 28 Aralık tarihi itibariyle çalışma süreleri tamamlanmıştır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, “Hükümetimizin İŞKUR aracılığıyla sizlere yardımcı ve destek olma anlayışı içerisinde; bu program güzel hizmetlerin verilmesine vesile oldu. Biz sizleri kendimizden hiçbir zaman ayrı görmedik ve sizlere çalışabileceğiniz ortamlar sunduk. Görev süreniz boyunca sizlerde değişik birimlerimizde görev yaptınız. Hepinize ayrı ayrı minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



İHA

