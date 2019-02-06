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Melikgazi’de 37 Daire Ve 4 İşyeri İhale İle Satılacak

Melikgazi Belediyesi tarafından mülkiyeti belediyeye ait olan 37 daire ve 4 işyeri 19 Şubat 2019'da ihale ile satışa çıkarılacak.

Melikgazi’de 37 Daire Ve 4 İşyeri İhale İle Satılacak

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait olan 37 daire ve 4 işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre açık artırma sureti ile satışının yapılacağını söyledi.

Satışa sunulacak olan daire ve işyeri hakkında Melikgazi Belediyesi’nin Ruhsat Müdürlüğünden bilgi alınabileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Küçükali Mahallesinde yer alan ve KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ile yaptırılan birinci sınıf malzeme ile inşa edilen 37 daire ve 4 işyeri ihale ile satışa sunulacaktır. Daireler 115 ile 165 m2 arasında işyerleri ise 93 ile 99 m2 arasında değişmektedir. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Küçükali mahallesine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır”
19 Şubat 2019 Günü saat 14.30’da Belediye Meclis Salonunda yapılacağını hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili detaylı bilginin www.melikgazibld.tr adresinden detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.
 

İHA

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