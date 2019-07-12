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Melikgazi‘de 7 fırının bakım ve onarım yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anadolu’nun yerleşim alanlarında vazgeçilmezi olan mahalle fırınlarının yok olmaya başladığını ancak Melikgazi‘de 7 fırının gerekli bakım ve onarım sonrası yine hizmet vermeye başladığını söyledi.

Melikgazi‘de 7 fırının bakım ve onarım yapıldı

Gesi, Ağırnas, Turan, Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz, Gürpınar ve Bağpınar mahallelerinde yer alan mahalle fırınlarını hem ihtiyaçtan hem de yerel kültür ve mirasın yaşatılması açısından aslına uygun olarak onarıldığını belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi yerel kültürüne, yaşam tarzı ve alışkanlarını koruyan ve kollayan bir kurumdur. Çok geniş ve bir kültürü bağrında taşımaktadır. Çok modern yerleşim alanları olduğu gibi 100 yıllık yaşam tarzını yaşayan tarım ve kırsal alanları bulunmaktadır. Tıpkı mahalle fırınları bulunan 7 mahallemiz gibi. Bu mahalledeki mahalle fırınlarında gerekli tamirat ve boya çalışması sonrası fırınları mahalle hanımlarına teslim ettik. Bundan böyle bu fırınlarda Kayserimizin meşhur bazlama, su böreği, katmer ve köy ekmeği pişirecektir. Hem insanlarımız kendi buğdayından yapmış olduğu ekmeği yerken diğer tarafından Anadolu Kültür mirası yaşatılmış olacaktır. Yöre halkına hayırlı olsun" dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılan 7 mahalle fırının bir başlangıç olduğu mahalle değirmenleri, mahalle toklukları, mahalle harman yerleri gibi yapıları Anadolu kültüre mirasına kazandıracaklarını sözlerine ekledi.
 

İHA

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