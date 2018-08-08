Melikgazi’de adaylar için tercih masası kuruldu

Melikgazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Melikgazi Rehberlik Araştırma merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmanın bugün itibariyle hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Büyükkılıç “Üniversiteli adaylara açıklanan sonuçlar doğrultusunda başarılar diliyorum. Temennimiz gönüllerindeki bölümlere yerleşmeleridir. Eğitimin ve Eğitimcinin Dostu bir belediye olarak bünyesinde kurduğumuz stantlarda öğretmenlerimiz tarafından doğru yönlendirmelerle öğrencilerimize yol gösteriyor, üniversite ve meslek tercihlerinde katkıda bulunuyoruz” dedi.

Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezinde 07-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında öğrencilere tercih hizmeti vereceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını bu nedene ile gençlere doğru tercih doğru eğitim konusunda yardımcı olduklarını kaydetti.

