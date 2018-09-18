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Melikgazi’de “Adli Kalem İşleri Kursu” Açıldı

Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Adli Kalem İşleri kursu için başvurular başladı. 

Melikgazi’de “Adli Kalem İşleri Kursu” Açıldı

Teorik ve uygulamalı olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere Hukuksal terimleri, Hukuk Terminolojisi, hukukta dosyalama, arşivleme, saklama nasıl yapılır, Dava Hizmetleri konusunu, Anayasal hak ve sorumluluklar gibi konularda eğitim verileceğini belerten Başkan Memduh Büyükkılıç, MEL-MEK’ten mezun olduktan sonra kursiyerlerin adliyelerde, hukuk bürolarında çalışma imkânı bulabileceklerini bildirdi. 

Adli Kalem İşleri kursunda kursiyerlerin eğitim boyunca dört kitapçıkta eğitim göreceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç“Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli birer adli çalışan olarak hukuk sistemimizde görev alabileceklerini amaçlıyoruz” dedi. 

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi,1 adet fotoğraf ve öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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