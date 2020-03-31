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Melikgazi’de Alparslan Parkı yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Parkı’nda yeni çalışma başlattıklarını belirterek, parkın daha işlevsel hali ile bölgeye yeni bir misyon katacağını söyledi.

Melikgazi’de Alparslan Parkı yenileniyor

Parkta birçok yeniliği hayata geçirip uygulayacaklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde park sayısını artıracağız. Bu sene birçok mahallemize 15’e yakın park yapıp ailelerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Parkımıza yeni nesil oyun grupları, gösteri ve etkinlik alanı, buluşma noktası, tartan pist, yürüyüş yolları, spor alanları ve sevimli dostlarımız için pati park yapacağız.

Melikgazi bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Parkta yapacağımız yeni çalışmalarla birlikte parkımız daha nezih ve işlevsel hale gelecek. Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim. İlçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Palancıoğlu, vatandaşların ve çocukların daha iyi zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla park alanının günümüz koşullarına uygun hale getirileceğini hatırlattı.
 

Kurumsal

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