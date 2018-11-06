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Melikgazi’de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yer alan Olgunlar caddesinde asfaltlama çalışmasının yapıldığını söyledi.

Melikgazi’de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Olgunlar caddesinde asfalt çalışması öncesi yol da alt yapı çalışmasını tamamladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesinin her geçen gün yükselen yeni bloklar ile daha da büyüdüğünü ve geliştiğini kaydetti.
Yıldırım Beyazıt Mahallesinde asfaltlaması tamamlanan Olgunlar Caddesinde toplam 2000 ton asfalt kullanıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Yıldırım Beyazıt Mahallemiz artık prestijli semtler arasında yer almaktadır. Yükselen yeni modern binalar nüfusu artmaktadır. Artan nüfusu oran ile hizmetlerde de artış olmaktadır. Bu neden ile Yıldırım Beyazıt Mahallesinin her geçen gün yeniliyor ve güzelleştiriyoruz. Kızılırmak Caddesi ile Fatih Caddesi arasında yer alan OLGUNLAR caddesinde yenilenen alt yapı çalışmaları neticesinde deforme olan caddeyi asfaltlayarak ulaşıma açtık. Artık daha seri ve güvenli ulaşım için hizmete hazır. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
 

İHA

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