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Melikgazi’de ayrıştırılmış çöp toplanıyor

Melikgazi Belediye BaşkanıMemduh Büyükkılıç, 2002 yılında başlatılan evsel atıkların ayrıştırılmış olarak geri toplanılmasına ilişkin çalışmanın başarılı bir şekilde devam ettiğini ve ilgili bakanlıkça son yıllarda örnek gösterildiğini söyledi.

Melikgazi’de ayrıştırılmış çöp toplanıyor
Kağıt, metal ve tahta atıkların ayrı ayrı toplanılması ile başlayan geri dönüşüm çalışmasının bugün lastik, pil, elektronik ve yemeklik yağ atıkların toplanılması gibi geniş bir çeşitliği kapsadığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, eğitimde en önemli konunun eğitim ve bilinçlendirme olduğunu belirtti.
2016 ile 2017 yıllarını karşılaştırmasında dahi büyük bir farklılık ve gelişme gösterdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi çevre dostu bir belediyedir. Bu açıdan çevre kirliliğini önlemek hem de doğal kaynakların israfını önlemek amacı ile başlatmış olduğu ayrıştırılmış geri dönüşüm çalışması ile artık örnek ve referans gösteren bir belediye konumuna gelmiştir. 2017 yılında 3130 bina ve 100 bin 160 daire ulaşılmıştır. 135 bin adet geri dönüşüm poşeti dağıtılmıştır. Atıkların toplanması çalışmasında Melikgazi Belediyesinin başarını oranı % 90’larda olup bu Türkiye rakamların çok üstündedir. Bu bir bakıma Melikgazilerin geri dönüşüme vermiş olduğunu önemin bir ifadesidir. Ayrıca geri dönüşüm poşeti ve kutuları ile 23 kamu kurumu, 297 okul, 1 üniversite, 3 yurt, 270 süpermarket, 1850 işyeri, 22 hastane ve 13 otel ile ortak çalışılmaktadır. Geleceğimizi kurtarma ve gelecek nesilleri daha temiz bir Kayseri bırakmak için bize destek veren vatandaşlarımıza, esnaflarıma ve tüm kamu kurum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. ”
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