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Melikgazi’de “Geri Dönüşüm Çalıştayı”

Melikgazi Belediyesi, belediyelere, üniversitelere ve kurumlara örnek olması için sıfır atık çalışmaları ve yeni geri dönüşüm eğitim tesisi hakkında katılımcılara tecrübelerini aktardığı “Geri Dönüşüm Çalıştayı” düzenledi.

Melikgazi’de “Geri Dönüşüm Çalıştayı”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir, Kocasinan, Talas Belediyesi ve diğer tüm belediyeler, geri dönüşüm konusu hakkında bilgi almak için Melikgazi Belediyesi yetkililerinin düzenlediği çalıştaya katıldı. Çalıştay’da Kayseri’de sıfır atık ve geri dönüşüm sisteminin kurulması için gerekli olan ihtiyaçlar, sorun ve öneriler görüşüldü.



Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi ilçemiz nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden biri. Temizlik ve geri dönüşüm en önem verdiğimiz işler arasında. Bu manada alt yapısını tamamlamış, temizlik ve geri dönüşümde kendini ispatlamış bir belediyeyiz. Sıfır atık ile çevreyi korumak ve doğayı tahrip etmemektir. Bu tür tesisleri bütün ilçelerimizin tamamında yaygınlaştırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm tesisleri sanki bir eğitim merkezi gibi hizmet vermektedir. Geri Dönüşüm Tesisimizde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve ne şekilde işlerden geçirildiğini, sonra bunların nasıl depolandığını ve ne gibi maddelere dönüştürüldüğünün en güzel örnek çalışmasını göstermektedir. Bakanlık onaylı ve örnek gösterilen bu tesis ile doğa kirlenmesi önlenmekte ve yine geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlanmaktadır.” dedi.



 

İHA

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