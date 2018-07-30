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Melikgazi’de haşaratla mücadele başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl haşarat ile mücadele çalışmasının Mart ayı başında yani böcek ve haşaratın larva döneminde başladıklarını söyledi. 

Melikgazi’de haşaratla mücadele başladı

Haşaratın larva döneminde yapılan etkin çalışma ile sineksiz bir yaz geçirilmesi için mazot karışımı dumanlı ilaçlamadan vazgeçildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Bu yıl ilaçlama çalışmalarında ULV sistemi yani Soğuk Sisleme metodunun da uyguluyoruz. İlacı ile mazot karıştırıp duman ile yapılan eski ilaçlama metodunu bırakalı 5 yıl oldu. Ancak vatandaşlarımız eski duman ile yapılan ilaçlamaya alıştığı için sessis olarak sadece sisleme yapılan yeni sistemi gözü ile görmeyence ilaçlamanın yapılmadığını zannediyor. Halbuki her mahalle haftada 3 kez ilaçlanıyor. Üstelik ekip sayısı 12 ye çıkarıldı. Özel sektörden de hizmet alıyoruz. İlaçlama yapılan semtlerde şimdi ilaçlama ekibinin geldiğini bildirmek için araçlara siren ve seslendirme cihazları yerleştiriyoruz” 

İlaçlamanın etkili olabilmesi için öncelikle sinek yuvası olacak olan sulu atıkların çöplere atılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, öncelikle bataklıkların kurutulması ile başlatılan mücadelenin, çevreyi temiz tutmakla devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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