Melikgazi’de Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu

Hasta ve Yaşlılara Bakım Kursu’nun vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamak için açtıklarını belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Hasta ve yaşlılara şefkat göstermek, yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek bizim dinimizin bir gereği ve insan olarak yapmamız gereken en önemli görevlerimiz arasındadır. Bunu yaparken de bilinçli ve donanımlı olarak yapmak elbette daha da faydalı ve önemlidir. Evinde yatalak hasta ve bakıma muhtaç yaşlıları olanlar ve bunu bir meslek gibi görüp, bilinçli bir şekilde bu işi yaparak aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler için son derece önemli bir fırsat sunuyoruz” dedi.



180 saat sürecek olan hasta ve yaşlılara bakım kursu sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk/