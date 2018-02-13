Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi’de ihale

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediye ait mesken, ticaret, bağ ve sayfiye arsaları ile işyeri ihale ile satışa sunulacağını söyledi.

Melikgazi’de ihale
Konut yaptırmak isteyen kooperatifler ile yapı müteahhitler için bu arsa satışlarının bir fırsat olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait muhtelif yerlerde bulunan 3 adet yapılı işyeri ve 48 adet imar parselli bağ, ticaret ve Konut arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır” dedi.

51 arsa satışı için Belediye Meclisinden yetki aldıklarını ve arsa satışları ihalesinin 20 Şubat 2018 günü yapacaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, satışlarından elde edilecek gelir ile Melikgazi İlçesine spor alanları, park ve bahçeler, Kapalı Semt Pazar yerleri, otoparklar ve sosyal konutlar inşa edileceğini sözlerine ekledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.