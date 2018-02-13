Melikgazi’de ihale

Konut yaptırmak isteyen kooperatifler ile yapı müteahhitler için bu arsa satışlarının bir fırsat olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait muhtelif yerlerde bulunan 3 adet yapılı işyeri ve 48 adet imar parselli bağ, ticaret ve Konut arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır” dedi.



51 arsa satışı için Belediye Meclisinden yetki aldıklarını ve arsa satışları ihalesinin 20 Şubat 2018 günü yapacaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, satışlarından elde edilecek gelir ile Melikgazi İlçesine spor alanları, park ve bahçeler, Kapalı Semt Pazar yerleri, otoparklar ve sosyal konutlar inşa edileceğini sözlerine ekledi.