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Melikgazi’de ihale

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 14 ayrı semtte bulunan 3 işyeri ile 48 arsa ihale ile satışa sunuldu.

Melikgazi’de ihale
125 metrekare ile 18 bin metrekare arasında değişen parselli arsaların satışının Eğribucak Bölgesindeki bağ ve sayfiye arsalarına ilgi gösterildiğini belirten Başkan Büyükkılıç 51 arsadan 28 satışının gerçekleştirildiğini diğer arsaların ise pazarlığa bırakıldığını söyledi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç “İhalemize katılımın yoğun olması son derece sevindiricidir.. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı sağlayacak ihaledeki amacımız, Melikgazimizin hizmetlerine imkân sağlamaktır” dedi.

Mülkiyeti Belediyeye ait arsaların satışı ile aynı zamanda ekonomiye katı ve istihdama destek sağlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, arsanın satışı ile ilgili ihalenin Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildiği sözlerine ekledi.
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