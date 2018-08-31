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Melikgazi’de işaret dili kursu başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çok farklı branşlarda Meslek ve Sanat Edindirme ve Eğitime Yardım kursu açacaklarını ve yoğun talep olan Türk İşaret Dili kursu açarak bu yöndeki ihtiyacı gidereceklerini söyledi. 

Melikgazi’de işaret dili kursu başlıyor

Kurslarımız herkese açık 
Türk İşaret Dili kursunun haftada iki gün olmak üzere toplam 150 ders saati olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Türk İşaret Dili kursu büyük ilgi görüyor. Bu kursumuz ile Belediyemiz adeta merkez oldu. Kursumuzda sözcüklerin anlam karşılıkları değil kavramların işaret dilindeki karşılıkları verilmektedir. Ellerin ve parmakların aldığı biçimler ve hareketlerin yönü anlatılarak işaret dili öğretiminde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca her kelime için resim ve el biçimi de ayrıca verilmektedir. Özellikle öğrenciler derslerimize büyük ilgi gösteriyor” dedi. 

Sosyal ve Spor Tesislerinde 
İşitme engelli insanların kısmen de olsa ihtiyaçlarına cevap verileceğini inandıklarını ifade eden Büyükkılıç, işitme engellilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili’nin temel düzeyde öğretileceğini kaydetti. 
Büyükkılıç, derslerin belirlenecek olan Sosyal ve Spor Tesislerinde verileceğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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