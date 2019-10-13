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Melikgazi’de “İşaret dili kursu” başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çok farklı branşlarda Meslek ve Sanat Edindirme kursları içerinde yoğun talep olan “Türk İşaret Dili kursu” açarak bu yöndeki ihtiyacı gidereceklerini söyledi.

Melikgazi’de “İşaret dili kursu” başlıyor

Türk İşaret Dili kursunun haftada iki gün olmak üzere toplam 150 ders saati olacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Türk İşaret Dili kursu ile belediyemiz adeta merkez oldu. Kursumuzda sözcüklerin anlam karşılıkları değil kavramların işaret dilindeki karşılıkları verilmektedir. Ellerin ve parmakların aldığı biçimler ve hareketlerin yönü anlatılarak işaret dili öğretiminde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca her kelime için resim ve el biçimi de ayrıca verilmektedir. Özellikle öğrenciler derslerimize büyük ilgi gösteriyor” dedi.

İşitme engelli insanların kısmen de olsa ihtiyaçlarına cevap verileceğini inandıklarını ifade eden Dr. Palancıoğlu, işitme engellilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili’nin temel düzeyde öğretileceğini kaydetti. 
 

Kurumsal

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