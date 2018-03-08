Melikgazi’de  kentsel dönüşüm ihalesi yapılacak

Kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 15 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesi sonucu müteahhitlerin; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.

Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.



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