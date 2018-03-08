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Melikgazi’de  kentsel dönüşüm ihalesi yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi’nde toplam 15 bloktan oluşan 923 dairenin inşaatın kat karşılığı ihalesi ile yaptırılacağını söyledi.

Melikgazi’de  kentsel dönüşüm ihalesi yapılacak
Kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 15 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesi sonucu müteahhitlerin; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.
Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kurum Haberi 
 
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