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Melikgazi’de Kesintisiz Ulaşım Devam Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin planlanan program dahilinde görev başında olduklarını ve 3 vardiya halinde, 136 araç ve 282 çalışanı ile çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Melikgazi’de Kesintisiz Ulaşım Devam Ediyor

Buzlanmaya Karşın Tuz Serpme Araçları
Kar ile mücadele ekiplerinin vardiya usulü ile çalıştıklarını ve bununla ilgili planlamanın sonbahar aylarında yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Melikgazi merkezinde kapalı yol yok ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve yolları açık tutuyor. Eskişehir Bağları Bölgesi, Battalgazi, Erciyes caddelerinde greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de ana yollarda tuz serpme çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Ana cadde ve sokaklarda kapalı yolumuz yok. Önceliğimizin ulaşımın aksatılmadan sağlanması olmuştur. Ara sokaklarla ilgili arkadaşlarımız yoğun bir tempo ile fedakarca gayret göstermektedir. Turan, Subaşı, Gesi, Hisarcık, Kıranardı ve Mimarsinan yerleşim alanlarında mobil ekipler yani o bölgelere hizmet verecek ekipler oluşturuldu. Kesintisiz ulaşım devam ediyor “ dedi.

Eğimli Yollarda Tuzlama Çalışmaları
Daha önce organize edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, özellikle ana cadde ve bulvarlar da, eğimli yollarda yine özellikle Turan ile Subaşı bölgesi arasında tipiye maruz kalan alanlarda tuzlama çalışmaları sık sık yapılmakta olduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, kar yağışı ve buzlanma ile ilgili oluşan sıkıntıların çözümü noktasında Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezi’nin de aralıksız hizmet verdiğini ve vatandaşların taleplerini 252 1333 MİMER İletişim Hattı’nı arayarak iletebileceklerini sözlerine ekledi.
 

İHA

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