Melikgazi’de kesintisiz ulaşım

Buzlanmaya Karşın Tuz Serpme Araçları

Kar ile mücadele ekiplerinin vardiya usulü ile çalıştıklarını ve bununla ilgili planlamanın sonbahar aylarında yapılarak listelendirildiğini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, “Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Melikgazi merkezinde kapalı yol yok ve belediye ekipleri, kendi iş makineleri yanında ayrıca kiralanan dozer, greyder ve kamyonlar ile karla mücadele ederek, yolları açık tutuyor. Melikgazi Belediyesi Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Battalgazi, Erciyes caddelerinde greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de ana yollarda tuz serpme çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Turan, Subaşı, Gesi, Hisarcık, Kıranardı ve Mimarsinan yerleşim alanlarında mobil ekipler yani o bölgelere hizmet verecek ekipler oluşturuldu, kesintisiz ulaşım devam ediyor" dedi.



Daha önce organize ve koordine edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, özellikle ana cadde ve bulvarlar da, eğimli yollarda yine özellikle Turan ile Subaşı bölgesi arasında tipiye maruz kalan alanlarda tuzlama çalışmaları sık sık yapılmakta olduğunu kaydetti.

Başkan Büyükıklıç, vardiya ekiplerinde 22 kepçe, 14 tuzlama aracı ve 12 beko-lader ile kar süpürme ve kamyonların yer aldığını ve toplam 278 çalışanın görev yaptığını sözlerine ekledi.

İHA