Melikgazi’de kurum içi futbol turnuvası düzenlenecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin halı saha tesislerinde futbol turnuvasının yapılacağını ve karşılaşmaların 3 puan sistemine göre oynanacağını söyledi.



Turnuvanın mart ayı başında başlayacağını ve moral günlerinin devamı ettirileceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, “Biz Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Birimler arasında mükemmel bir uyum, personelimiz arasında da kardeşlik duygusu hep en üst seviyededir. Birimler arasındaki bu birliktelik bizim referans belediye olarak anılmamızda en büyük etken diyebilirim. Bu uyumu, bu birlikteliği biraz daha artırmak, yoğun mesainin ardından, hem sağlıklı kalabilmek hem de stres atma adına böyle bir turnuva tertip ettik. Ben bütün takımlarımıza başarılar diliyorum, centilmence hak edenin kazanacağı bir turnuva olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Palancıoğlu turnuvaya 14 takımın katılacağını da sözlerine ekledi.

