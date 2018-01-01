Melikgazi’de nikah bereketi

Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 35 nikah ile rekor kırıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu 2017 yılını dolu yaşadı. Birçok gencimiz belediye tesislerinde evet diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirdi. Bizlerde birçok çiftimizin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak olduk. 2017 yılında 14 Şubat Sevgililer Gününde 35 nikah işlemini gerçekleştirerek bir günde kıyılan nikah sayısı ile rekor kırılmıştır. Görsel ve matematiksel veya hafızalarda kolay kalması için 2017’de 07.07.2017 tarihinde 25, 17.07.2017 tarihinde de 28 nikah işlemi gerçekleştirildi. En çok nikâh işleminin ise 420 nikâh ile Temmuz ayında yapıldı” dedi.



Başkan Büyükkılıç, evlenen bütün gençlere mutluluklar dilediğini sözlerine ekledi.

İHA

