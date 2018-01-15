Melikgazi’de ödemeler tam ve zamanında

Belediye çalışanların maaş farkı ile ikramiyelerinin her zaman tam ve zamanında ödendiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak çalışanlarımızın ve şirket işçilerin maaş ve diğer sosyal alacaklarını tam ve zamanında ödüyoruz. Melikgazi Belediyesi örnek ve referans gösteriliyorsa bunda çalışanlarımızın özverili ve fedakâr çalışmaları bulunmaktadır. İşçi statüsünde çalışanların maaş ve devlet ile bayram ikramiyeleri her zaman tam ve zamanında ödenmektedir. Memur statüsünde çalışanların maaş farkları ile belediyeden maaş alan çalışanların banka promosyonlarının da ödenmiştir” dedi.



Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinde çalışan memurların 15 günlük farklarının bankaya yatırıldığını sözlerine ekledi.

İHA

