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Melikgazi’de Okullar Eğitime Hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin eğitime yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle her zaman eğitim dostu bir belediye olduğunu kanıtladığını söyledi. 

Melikgazi’de Okullar Eğitime Hazır

Okul idarelerinin taleplerini tek tek yerine getirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda okullarda spor sahalarını ve arızalı spor aletlerini onardıklarını, okulları haşerelere karşı ilaçladıklarını söyledi. 

Melikgazi Belediyesi olarak şimdiye kadar 12 ilk ve ortaokul ile 3 ana okul binasını tamamlayarak Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmetine sunduklarını ifade eden Büyükkılıç, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü eğitime başlayacak olan okullar için Melikgazi Belediyesi olarak yapılan hizmet ve yatırımlar ile okulların açılmasına hazır olduklarını kaydetti. 
Bunun yanı sıra, okullara bağlantılı tüm yollarda ulaşım sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Büyükkılıç, özellikle sürücülerin okul yolları, güzergâhları ve önlerinde hız yapmamaları gerektiğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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