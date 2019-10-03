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Melikgazi’de Pati Park’la ilke imza atılacak

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, önemli büyük projelerin yanında sosyal amaçlı hayvanları, çevreyi ve insanları da önemseyen hizmetler yaptığını söyledi.

Melikgazi’de Pati Park’la ilke imza atılacak

İnsanlara ve ilçeye değer katan projelerin yanında hayvanlar için de özel “Pati Parkı” projesi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Pati Parkı ile evcil hayvanların dış mekanda rahatça dolaşabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, sahipleriyle güzel vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları oluşturacağız. Bu manada Türkiye’de bir ilke imza atacağız ve oluşturacağımız Pati Parklar ile hem hayvan severler hem de hayvanları rahat edecek” diye konuştu.



“Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi: "Yaşayan tüm canlılar gibi onlarda doğanın bireyleridir. Çocuklarımıza minik dostlarımızla birlikte yaşama alışkanlığı kazandırarak hayvanları sevmelerini sağlayabiliriz. Belediyemiz ekipleri bu yıl içerisinde 930 yaralı sokak hayvanına müdahale ederek veterinerlik hizmeti sağladı. Melikgazi’den 2 bin 591 başıboş sokak hayvanı barınağa teslim edildi. Bunlardan 939’u rehabilite edilerek doğaya geri bırakıldı. İnsanın hayvanın ve doğanın sonsuza dek birlikte yaşamı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Melikgazi Belediyesi olarak bizlerde parklarda ve belli başlı yerlerde sokak hayvanları için mama kapları yaparak, onların sokakta aç kalmamalarını sağlıyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününün sevimli dostlarımızın yaşama haklarının korunmasına sağlıklı ve refah içinde yaşamalarına vesile olmasını dilerim.” 
 

Kurumsal

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