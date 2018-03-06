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Melikgazi’de sahipsiz hayvan kalmayacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak başıboş gezen sokak hayvanlarını toplama ve barınma evine naklini sağlayacak olan iki adet panelvan aracın satın alınarak hizmete sunulduğunu söyledi.

Melikgazi’de sahipsiz hayvan kalmayacak
Melikgazi Belediyesi’nce oluşturulan 3 kişilik ekip ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara sıkıntı yaşatan başıboş sokak köpeklerinin toplanıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, bu hayvanların öncelikle bakımlarının yapıldığını sonrasında ise Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldüğünü kaydetti. 
İşyerleri önüne, kaldırımlarda ve sokaklarda başıboş gezen veya hasta ile yaralı olan kedi ve köpeklerin yeni alınan araçlarla toplanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: 
“Sokak köpekleri ve kedileri için şehrin muhtelif yerlerinde oluşturduğu beslenme noktalarına yemek ve sularını bırakıyor. Hayvan dostu bir şehir olarak sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.Belediyemizce oluşturulan ekipler sokak hayvanlarına zarar vermeden kontrol altına alıyor.Yemek ve su ihtiyacını karşıladıktan sonra özel olarak dizayn ettiğimiz araçla koruma altına alınmalarını ve daha iyi şartlarda yaşatılmalarını sağlamak üzere Büyükşehir Belediyemize ait hayvan barınağına götürüyorlar. Halkımızdan da bu uygulamamız ile ilgili olumlu tepkiler alıyoruz.” 

İHA

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