MELiKGAZi’DE SEÇiM HEYECANI

Tiyatro salonunda yapılan seçimde 5 aday başkan olabilmek için yarıştı. Yapılan oylamada 326 seçmenin 113 oyunu alan Mine Hatun İlbey Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinin 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Çocuk Meclisi Başkanlığına seçildi. Yerinde yönetimin temeli olan yerel yönetimlere katılımcı demokrasi geleneği ile adaylar yetiştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, demokrasinin temeli olan seçimin Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinde her yıl seçim heyecanı yaşadığını ve seçmenlerin büyük bir medeniyet içerisinde önce projeleri dinlediklerini daha sonra kurulan seçim sandığında oylarını kullandıklarını söyledi. Önemli olan çocukların toplum içerisinde paylaşmayı, yardımlaşmayı, birlikte yaşamayı ve seçimleri demokrasiyi içlerine sindirmelerini amaçladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Çocuk Meclisince gerçekleştirilen kültürel, eğitimsel, sağlık ve spor aktivitelerin kamuoyunda ses getirdiğini, bu etkinliklerin çocukların sosyalleşmesinde büyük katkı sağladığını kaydetti. Günler öncesinden başlayan başkanlık yarışı bugün Tiyatro Salonunda yapılan seçim ile sona erdi. Adayının kıyasıya mücadelesine sahne olan seçimlerde ilk olarak başkan adayları kendilerini tanıttılar ve yapacakları çalışmaları sıraladılar. Başkan adayları ile birlikte, onları destekleyen arkadaşlarının yanı sıra solunda bulunan velilerde bu büyük heyecana ortak oldu.



Çocuk Meclisi Başkanlığına seçilen Mine Hatun İlbey ise yaptığı konuşma da, “Oy kullanarak demokratik haklarını kullanan tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Meclis üyeleri beni seçerek onurlandırdılar. El birliği içerisinde çok güzel faaliyetler yapacağız. Çocuk Meclisini daha ileri seviyelere taşımak için, seçim öncesi verdiğim vaatleri ilerleyen zamanlarda tek tek yerine getireceğim. Biz çocuklara kucak açan ve bizim her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a da bütün arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor, bütün çocukları çocuk meclisine üye olmaya davet ediyorum” dedi.

İHA