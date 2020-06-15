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Melikgazi’de sınav öncesi tüm okullar dezenfekte ediliyor

Melikgazi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilave olarak, ilçe genelinde bulunan 169 okulu sınav öncesi ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Melikgazi’de sınav öncesi tüm okullar dezenfekte ediliyor

20 Haziran’da Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve 27-28 Haziran’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, okullarda temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapılarak öğrencilerin sağlıklı şartlarda sınava girmelerine ortam hazırlandığını söyledi.



Sınav günü öğrencilerin ve ailelerin gönlünün rahat olması için bütün okulların hijyen kurallarına uygun şekilde temizlendiğini aktaran Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyesi olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Salgın başladığı günden bu yana belediye olarak aralıksız dezenfekte çalışmalarımız devam etti. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan LGS ve YKS sınavı öncesinde bizde üzerimize düşen görevleri yerine getirerek ilçemizde sınav yapılacak 169 okulda dezenfektan çalışmaları yapacağız. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun. Yapılan dezenfekte çalışmaları sınav gününe kadar devam edecek. Şimdiden bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.



 

İHA

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