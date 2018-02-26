Melikgazi’de taşeron başvuruları sonuçlandı

Taşerona kadro uygulamasında kadroya geçme şartlarını karşılayan Melikgazi Belediyesinde çalışan taşeron işçilerin kurulan tespit komisyonca değerlendirildiği belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinde istihdam edilen taşeron işçilerin öncelikle kendilerinden istenen resmi evrak ve belgeleri tamamladıklarını ve başvuruda bulunduklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, tespit komisyonunca tespit inceleme sonrası taşeron işçilerin belediye şirketine geçişlerinin sağlandığını sözlerine ekledi.

Daha önce taşeron işçi olarak çalışanlar ise yasayı çok beklediklerini ve sonunda kendilerine bu hakkın tanındığını, bundan dolayı bu kararı alan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere başbakan ve hükümete teşekkür ettiklerini söylediler.

İHA





