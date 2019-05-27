Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi’de Vezneler Hafta İçi 19.00'a Kadar Açık Olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisinin ilk taksitini yatırma süresinin 31 Mayıs günü son bulacağını hatırlattı ve veznelerin hafta içi her gün saat 19.00’a kadar açık olacağını söyledi.

Melikgazi’de Vezneler Hafta İçi 19.00'a Kadar Açık Olacak

Emlak Gelir Müdürlüğü’nün hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 00.90- ile 14.00 saatleri arası mesai yaptığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi olarak emlak vergisi yatırmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için normal zamanda 3 olan vezne sayısını, hizmet binası içerisinde 7'ye çıkardık. Böylece oluşan yoğunluğu vatandaşlara yansıtmamak için tahsilat imkanı sağladık." dedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ayrıca posta çeki ile ödeme, internet üzerinden ödeme gibi imkanların da bulunduğunu sözlerine ekledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.