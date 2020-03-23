Melikgazi’de yeni kampanya başlatıldı

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyenin önemine dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, sağlığa yapılan harcama ve yatırımların birey ve toplum açısından son derece önem taşıdığını kaydetti. Bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklarımızın bilinçlenmesi ve bu hastalıklardan korunmasının en temel yolu el temizliği alışkanlığının kazandırılması olduğunu ifade eden Palancıoğlu, “El yıkama konusu çok önemlidir. Bu konuda tüm ailelere ve öğretmenlere çok iş düşüyor. Okullarda çocuklara okuma yazma öğretmeden önce mutlaka el temizliği ve kişisel bakım konusunda eğitim vermeleri gerekir” dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, 'Suya Sabuna Dokunun' projesini hayata geçirdiklerini ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında referans belediye olarak bir ilke daha imza attıklarını söyledi.

