Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi’de yeni kampanya başlatıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, toplumda kişisel sağlık açısından el yıkama alışkanlığı kazanmanın önemini anlatmak ve hijyen konusunu tüm Türkiye'nin gündemine almak amacıyla 'Suya Sabuna Dokunun' adıyla yeni bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Melikgazi’de yeni kampanya başlatıldı

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyenin önemine dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, sağlığa yapılan harcama ve yatırımların birey ve toplum açısından son derece önem taşıdığını kaydetti. Bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklarımızın bilinçlenmesi ve bu hastalıklardan korunmasının en temel yolu el temizliği alışkanlığının kazandırılması olduğunu ifade eden Palancıoğlu, “El yıkama konusu çok önemlidir. Bu konuda tüm ailelere ve öğretmenlere çok iş düşüyor. Okullarda çocuklara okuma yazma öğretmeden önce mutlaka el temizliği ve kişisel bakım konusunda eğitim vermeleri gerekir” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 'Suya Sabuna Dokunun' projesini hayata geçirdiklerini ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında referans belediye olarak bir ilke daha imza attıklarını söyledi.
 

Haber: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.