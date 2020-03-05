Melikgazi’de yeni parklar yapılacak Melikgazi’ye yapılacak yeni parkların çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu yıl Melikgazi'nin birçok mahallesinde yeni ve modern parkları hizmete kazandıracak. Çocukları ve aileleri mutlu edecek parklar yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Baharla birlikte yazın sonuna kadar Melikgazi'miz de birçok yatırımı hayata geçireceğiz” dedi.

05 Mart 2020 Perşembe 11:22