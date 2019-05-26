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Melikgazi’de yol haritası hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, imar planlama revizyonları ve yeni çıkarılan planlı alanların yönetmeliğe uygunluğu konusunda Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanları ile bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Melikgazi’de yol haritası hazır

Kayseri merkez yerleşiminde nüfusunun % 50’sinin sadece Melikgazi’de yerleştiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da artığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi planlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Bu çalışmalar her zaman referans gösteriliyor. Bugün Gültepe, Köşk, Yenimahalle, Yıldırım Beyazıt, Keykubat gibi semtlerde çok katlı modern binaları yükseliyor ise bu imar planlamasının tam ve eksiksiz uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Bugün ise Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanları ile yaptığımız toplantı da imar planları ve revizyonu, kay yükseklikleri, emsal uygulama alanları gibi konuları adeta masaya yatırarak detaylı olarak bir yol haritası çizdik. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yine referans olma özelliğimiz ile çalışmalara devam ediyoruz” dedi.
Palancıoğlu, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu sözlerine ekledi. İHA
 

İHA

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