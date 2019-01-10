Melikgazi’deki Kıyafet Kutuları Sosyal Belediyeciliğe Örnek

Melikgazi Belediyesinin özellikle sosyal belediyecilik ile toplumda paylaşım ve dayanışmayı artıcı çalışmalardan dolayı büyük takdir topladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen modern belediyecilik takdir toplamaktadır. Bizim kullanmadığımız kıyafetlere başkasının ihtiyacı olabilir. Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı yaygınlaştırmak, israfı önlemek ve karşılıklı sorumluluk duygusunun gelişmesi için ilçemizin belirli bölgelerinde kıyafet toplama kutularımız bulunmaktadır. İaşe, ekmek, giyim ve kırtasiye yardımları ile toplumda sosyal dengeyi oluştururken toplumsal barışı ve dayanışmayı da güçlendirmektedir. Başlatmış olduğumuz kıyafet toplama kampanyası ile bugüne kadar150 noktada120 TONkıyafet toplanarak kullanılabilecek veya kullanılmayacak olanlar şeklinde ayırt edilerek kullanılabilecek olanlar ihtiyaç sahiplerine teslim edilerek toplumsal paylaşma ve dayanışma sağlanmış olmaktadır. Kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüme gönderilmektedir. Bu uygulamayla hem geri dönüşümü sağlıyor, hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Böylece evde kullanılmayan giysiler doğru adres kıyafet toplama kutularımız” dedi.

Sosyal belediyecilik çalışmasının çok önemli olduğunu ve bu çalışmaların Kayseri’ye hizmet bütünlüğü olarak yansıdığını belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi’ye yapılacak her yatırımda özellikle mesleki oda ve derneklerle koordineli çalışıldığını sözlerine ekledi.

