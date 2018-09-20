Melikgazi’den 6000 Kişilik Aşure İkramı

12 çeşit gıda malzemenin bulunduğunu ve 6 kazanda pişirilen yaklaşık 6000 kişilik aşure ikramının vatandaşlar tarafından büyük bir ilgili ile karşılandığını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara bizzat dağıtım alanında kepçe ile aşure ikramında bulunarak vatandaşlarla sohbet etti ve esnafı ziyaret etti.



Muharrem ayının 10. günü olduğunu, aşure kelimesinin anlamının da 10 olduğunu belirten Büyükkılıç, aşure gününde ikram etmenin birlik ve beraberliğe, sıkıntıların giderilmesine vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Memduh Büyükkılıç, “Mümkün olduğunca semtlerde aşure dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hunat Camisinin doğu ve batı kapıları olmak üzere iki ayrı yerde 6000 kişilik aşure ikramında bulunduk. 12 çeşit birbirinden farklı maddeyi bir kazanda birleştirerek, tatlı bir ürün elde ediyoruz. Bu farklılık bir araya gelerek bir güzellik ve tatlılık oluşturmasından mana çıkarmalıyız. Tıpkı Anadolu kültür ve miras zenginliğinin bir araya gelmesi gibi. Bu bir sosyal paylaşımdır. Birlik ve beraberliğimizin harcıdır. Bu tür sosyal paylaşım ve dayanışma etkinliklerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

Dağıtılan aşureleri yiyen vatandaşlar, Başkan Memduh Büyükkılıç’ a teşekkür ederek, Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan bu organizasyonun her semtte yapılmasının çok olumlu bir etkinlik olduğunu belirttiler.

Başkan Büyükkılıç, aşure dağıtımının ardından çarşı esnafını ziyaret ederek, sohbet edip belediye çalışmaları hattında memnuniyetlerini sordu.

Aşure İkramı etkinliğine Kayseri Milletvekili ve önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Belediye Müdürleri, Mahalle Muhtarları katıldı.



Haber: Remzi Yıldırım