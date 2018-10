Melikgazi’den Çalışanlara Kışlık Giyim

Referans belediye çalışanlara ayni ve nakdi alacakların her zaman tam ve zamanında ödendiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, temizlik işleri ile park ve bahçeler birimlerine çalışan işçilerin sağlıklarına büyük önem verdiklerini ve mevsimine göre iş elbisesi ile sağlık malzemelerini satın alarak dağıtımın yapıldığını kaydetti

Belediye çevre ve temizlik birimlerinde çalışan personele her yıl iş elbisesi, kaban, mont, ayakkabı, şapka, pantolon, eldiven, ağız maskesi, baret gibi malzemelerin alındığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu birimlerde çalışanların belli aralıklarla kan örneklerinin alınarak, analizinin yapıldığını ve sürekli sağlık kontrolünden de geçirildiğini ifade etti.



Kayserililerin her sabah temiz bir çevrede güne başlattıklarını çünkü bu temizliğin gerçekleştirilmesinde 400 temizlik işçisinin akşam 22.00 ile sabah 06.00 arası genel temizlik yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Temizlik çalışmasının daha etkin, verimli ve koordineli yapılabilmesi için şehri doğu ve batı kısımları olmak üzere iki bölüme ayırdık. İki ayrı şirkete temizlik işini ihale ettik. Böylece planlama daha dar alanda yapılarak işin verimliliği artmaktadır. Toplam da 670 işçi ve 100 şoföre olmak üzere 770 çalışana kışlık elbise ve sağlık malzemesi olmak üzere dağıtımı gerçekleştirilecektir” diye konuştu.