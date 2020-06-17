Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi’den eğitim ve kültür hayatına 2 proje daha

Melikgazi Belediyesi, ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yeni hizmetler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Köşk ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde atıl halde bulunan Türk Telekom binaları bakım onarım ve yenileme çalışmasından sonra akıl küpü çalışma istasyonu veya kütüphane olarak hizmet vermeye başlayacak.

Melikgazi’den eğitim ve kültür hayatına 2 proje daha

Köşk Mahallesinde bulunan Türk Telekom hizmet binasını yerinde inceleyerek yapılacak olan çalışmaları yetkililerle istişare eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Telekom ile anlaştık. Binanın bir kısmını biz kiraladık. Burayı inşallah bir sosyal tesis yapacağız. Yakında bir anket yaparak mahallenin ihtiyacına göre burayı farklı türde bir yer yapacağız. Bir tanesi çocuklara yönelik oyuncak evi ve masal kütüphanesi.



İkincisi gençlere yönelik kütüphane. Üçüncüsü de kadınlarımıza yönelik bir tesis olabilir. Köşk Mahallesi’nde böyle bir yere ihtiyaç vardı. İnşallah kısa zaman içinde bu ihtiyacı da gidereceğiz. Aynı şekilde Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki Telekom’un binası içinde sosyal ve kültürel çalışmalarımızı başlattık. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.