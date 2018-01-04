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Melikgazi’den istiridye mantarı tesisi

Melikgazi Belediyesi tarafından İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tahsis edilmek üzere ‘İstiridye Mantarı Üretim Tesisi’ yapılacak.

Melikgazi’den istiridye mantarı tesisi
Melikgazi Belediye Meclisi, 2018 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 30 gündem maddesi görüşüldü. 
Melikgazi Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 16 madde oylanırken, 14 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.
Meclis gündem maddelerinin genelde imar olduğunu ancak bu şehrin eğitim, sağlık ve tarım sektörü gibi her alanda belediye yatırım ve hizmetlerin sunulduğunu belirten Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime, sağlık hizmetine ve spor tesisleri ile tarihi mekan ve arkeolojik alanlara büyük önem veriyoruz. Kayseri Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün İstiridye Mantarı Üretim Tesisi belediyemiz tarafından tesis yapılmasına karar aldık” dedi.
"Belediye Meclis kararlarında üretim var, istihdam var, teşvik var, kalkınma var" ifadesini kullanan Memduh Büyükkılıç, istiridye mantarı için özel kapalı ve açık alanlar yapılacağını ve üreticilere verileceğini kaydetti.

Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak yaşanabilir ve modern bir Melikgazi için Meclis üyeleri ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.
Kurum Haberi
 
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