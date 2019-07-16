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“Melikgazi’den Kamu Kurumlar Arası Dayanışma ve İşbirliği Örneği”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kamu kurum ve kuruluşları ile her zaman işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olduklarını bununda Kayseri’ye hizmet olarak yansıdığını söyledi.

“Melikgazi’den Kamu Kurumlar Arası Dayanışma ve İşbirliği Örneği”

Kayseri şehir merkezinde yer alan Denetimli Serbestlik Kurumu hizmet binasının çevresinde yeni bir düzenleme yaptıklarını belirten Dr. Mustafa PalancıoğluMelikgazi Belediyesi olarak Melikgazi şehrini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Belediye olarak şehri emin olarak her hizmetten ve her yatırımdan kendimizi sorumlu buluyoruz. Nitekim kamu kuruluşu olan Denetimli Serbestlik Hizmet Binası çevresinde çevre düzenlemesi yapılmıştır. Kurum talebi olarak yapılan çalışma ile 950 metrekare alanda Kayserimize özgü bazalt taş kullanılarak geniş bir alanda görsellik kadar modern şehircilik çalışması gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu alanda Melikgazi Belediyesi içerisinde yer alıp, başta Melikgazililere ve şehrimize hatta bölge şehirlerine hizmet vermektedir. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, yapılan çalışmada öncelikle alt yapı çalışmasının gerçekleştirildiğini ve zeminin sağlamlaştırılması ile bazalt taşının döşendiğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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