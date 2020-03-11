Melikgazi’den personele güvenli sürüş eğitimi

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitime şoför ve operatör personeller katıldı. Katılımcılar, araç fren sistemleri, takip mesafesi, hız sınırı, emniyet kemerinin önemi, kural ihlali ve riskli davranışlar, kavşaklarda geçiş hakkı ve kırmızı ışık ihlali, durma, cep telefonu kullanımı ve güvenli sürüş hakkında eğitim aldı.
Trafik eğitim programının sürüş kuralları, trafikte güvenlik açısından çok yararlı olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Personelimize yönelik birçok konuda eğitim programları düzenliyor, alanlarında uzman ve deneyimli personelimizin farklı bakış açılarından, eğitmenlerden yararlanmasını, bilgilenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu eğitimin amacı şoförlerimize taşıt kullanırken meydana gelebilecek muhtemel kaza türlerini göstermek, bu kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, bu kazaların hiç olmaması için neler yapmaları gerektiğini ve araçların nasıl güvenli şekilde kullanacaklarını bir kez daha hatırlatarak kaza yapmalarını önlemektir” dedi.
Eğitimi veren polis memuru Teyfik Çakas, amaçlarının güvenli bir trafik olduğunu belirterek, “Burada anlatacağımız konular sizlerin işinizden ziyade günlük hayatta da kullanabileceğiniz trafik kurallarından oluşuyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, her yıl dünyada 1.2 milyon insan trafik kazalarında ölüyor, 20 ile 50 milyon insan yaralanıyor. Ölümlerin yüzde 92’si az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor. Güvenli bir trafik oluşturabilmek için 4 faktör önemli. Bunlar; eğitim, altyapı, denetim ve acil yardım. Burada da istatistiki verilere göre en önemli faktör eğitim” diye konuştu.
Trafik eğitim programının sürüş kuralları, trafikte güvenlik açısından çok yararlı olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Personelimize yönelik birçok konuda eğitim programları düzenliyor, alanlarında uzman ve deneyimli personelimizin farklı bakış açılarından, eğitmenlerden yararlanmasını, bilgilenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu eğitimin amacı şoförlerimize taşıt kullanırken meydana gelebilecek muhtemel kaza türlerini göstermek, bu kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, bu kazaların hiç olmaması için neler yapmaları gerektiğini ve araçların nasıl güvenli şekilde kullanacaklarını bir kez daha hatırlatarak kaza yapmalarını önlemektir” dedi.
Eğitimi veren polis memuru Teyfik Çakas, amaçlarının güvenli bir trafik olduğunu belirterek, “Burada anlatacağımız konular sizlerin işinizden ziyade günlük hayatta da kullanabileceğiniz trafik kurallarından oluşuyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, her yıl dünyada 1.2 milyon insan trafik kazalarında ölüyor, 20 ile 50 milyon insan yaralanıyor. Ölümlerin yüzde 92’si az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor. Güvenli bir trafik oluşturabilmek için 4 faktör önemli. Bunlar; eğitim, altyapı, denetim ve acil yardım. Burada da istatistiki verilere göre en önemli faktör eğitim” diye konuştu.
Kurumsal