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Melikgazi’den uygulama kursu

Melikgazi Belediyesi Mel-Mek Kursları kapsamında etlik ve damızlık tavuk yetiştiriciliği uygulama kursu açtı.

Melikgazi’den uygulama kursu
Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen; teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen eğitimlerle kursiyerlere tavuk ırkları, tavuk biyolojisi, etlik ve damızlık tavuk farkı, tavuk hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri gibi konularda eğitim verildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu sayede kursiyerlerin sertifikalı birer tavuk yetiştiricisi olmalarının imkan sağlandığını bildirdi.
Tavuk yetiştiriciliğinin düşük maliyetli ancak ekonomik olarak ciddi bir gelir kaynağı olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç “Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli tavuk yetiştiricisi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, kursların ücretsiz olduğunu ve kursiyerlere Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden bilimsel ve uygulamalı olarak destek aldıklarını sözlerine ekledi.
Kurum Haberi
 
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