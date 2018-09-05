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MELİKGAZİ, KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN ile DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE

Melikgazi Belediye Başkanı  Memduh Büyükkılıç, 565 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük ilçesi Melikgazi’de yaşayan her bir bireye 13.50 m2 yeşil alan düştüğünü ve bu oranın 7 metrekare olan dünya standartlarının oldukça üstünde olduğunu söyledi.

MELİKGAZİ, KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN ile DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE

2018 yılı içerisinde 63 ayrı bölgede toplam 184 bin 500 m2 park ve yeşil alan oluşturduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç,  “Melikgazi şehrimizin cazibe merkezidir. Cazibe merkezi olmanın da bazı kriterleri var. Bunlardan en önemlisi hizmetlerinizin standardının yüksek olmasıdır. Biz de bu beklentilere cevap verebilme adına ekibimiz ile birlikte yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya özgün projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, sözlerinin devamında şunları söyledi: “Melikgazi’de doğusundan batısına güneyinden kuzeyine el atmadığımız hizmet götürmediğimiz bir mahallemiz kalmamıştır. Elbette rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında özellikle halkımızın doğal yaşam alanları olan nefes aldıkları, vakit geçirdikleri, dostluk ve arkadaşlıkların pekiştiği çocuk, genç, yaşlı kısacası her kesimin spor yapabildiği  park ve yeşil alanları çok önemsiyoruz. Bu kapsamda da ciddi yatırımlar yapıyoruz. İlçemizde şu anda toplam 782 adet park, bahçe ve refüj bulunmaktadır. Küçük yeşil alanlar, refüjler ile Hisarcık, Kıranardı, Gesi, Germir, Ağırnas gibi doğal yeşil alanlar bu rakama dahil değildir. Belediyemiz tarafından yapılan parkların toplam alanı 3 milyon 310 bin m2’dir. Doğal yeşil alanlarda eklendiğinde Melikgazi’de kişi başına 13.50 m2 yeşil alan düştüğü tahmin edilmektedir.”

Melikgazi Belediye Başkanı  Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’nin daha da yeşil olabilmesi için 2019 yılında 200 bin metrekare yeşil alan oluşturarak, 100 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

 

Ekrem Nazlı

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