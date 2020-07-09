Melikgazi’nin yağmur suyu kanalları aşırı yağıştan etkilenmedi

Melikgazi Belediyesi'nin kış mevsiminden hemen sonra riskli görülen birçok kanalda çalışmasını tamamladığını bundan dolayı da kanallarda her hangi bir su taşkını yaşanmadığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Aylar öncesinden başladığımız yağmur suyu kanalı çalışmalarımızla özellikle ani bastıran sağanak yağışlar sonucu olası su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyorduk. Dün başlayan ani yağışta çok şükür yağmur suyu kanallarımızda her hangi bir su taşkını yaşamadık. Erenköy, Hisarcık, Kıranardı, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir ve Hacılar yolu üzerinde bulunan toplamda 19 kilometrelik yağmur suyu kanallarımız şuan açık ve işlevsel. Su kanallarımız yağışta başarılı bir sınav verdi. Melikgazi ilçemizin alt ve üst yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Kanallarımıza 15-20 yaşında ağaçlar dikerek, daha güzel bir alan haline getirdik " dedi.







Yağmur suyu tahliye kanallarının açık tutulması sayesinde herhangi bir su taşkını yaşanmadığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın evlerinde kalmak zorunda kaldığı bu günlerde insan sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için periyodik olarak yıl içerisinde sürdürdüğümüz cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaraları ve rögarların temizleme çalışmalarına hız verdik. Vatandaşlarımızı, yağmur suyu kanalı ve ızgaralarını kirletmemeleri ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması için şebekede tıkanmalara sebebiyet verebilecek olan atıkları atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

