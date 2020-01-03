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MELMEK ikinci dönem kurs kayıtları başlıyor

Melikgazi Belediyesi MEL-MEK 2019-2020 ikinci dönem kurs kayıtları 6 Ocak’ta başlıyor. Kayıtlar tamamlandıktan sonra dersler şubat ayının ikinci haftası başlayacak.

MELMEK ikinci dönem kurs kayıtları başlıyor

Mel-Mek kurslarından ilk dönemde 20 tesiste 153 branşta 26 alanda 10 bin 163 kursiyer eğitim aldı. Birçok farklı branşlarda kurs açıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Birçok mahallede bulunan sosyal tesislerimizde farklı branşlarda açtığımız kurslarda verilen eğitimlere vatandaşlarımızın ilgisi her geçen gün artıyor. İlk dönem 153 branşta 26 alanda 10 bin 163 kursiyer eğitim aldı. Bu yıl da farklı kurslarla vatandaşlara eğitim ve sosyalleşme imkanı sağlıyoruz. Ücretsiz olarak verdiğimiz kurslarımıza katılım her geçen yıl artarak devam ediyor. Kurslara katılan vatandaşlarımız hem el becerilerini geliştiriyor, hem de kurslar sayesinde yeni dostluklar kurarak sosyalleşiyorlar. Boş zamanlarını değerlendirmelerinin yanında özellikle kadın kursiyerlerimiz edindikleri beceriler ile aile bütçelerine katkı sağlama imkân yakalıyorlar” dedi.



Kayıtlar için vatandaşların kurs merkezlerine başvurmaları gerektiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, kurslar ile ilgili ayrıntılı bilginin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini kaydetti.



 

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