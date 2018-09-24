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MELMEK, kursları sayesinde istihdama katkı sağlanıyor

Melikgazi Belediyesi semt merkezilerinde düzenlenen ücretsiz kurslar çok sayıda vatandaşın meslek sahibi olmasını sağlayarak istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Melikgazi Belediyesi’nin sunduğu kurs hizmetlerine bir ilk daha eklendi ve ‘Cenaze Hizmetleri Kursu’ açıldı.

MELMEK, kursları sayesinde istihdama katkı sağlanıyor

Melikgazi Belediyesince vatandaşlara MELMEK aracılığıyla kurs hizmetleri sunuluyor. Hizmetler kapsamında Melikgazi Belediyesi ilkler gerçekleştirerek, kurslara yeni kurslar eklemeye devam ediyor. Bu kapsamdabir ilk daha gerçekleştirilerek ‘Cenzae Hizmetleri Kursu’ açtıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kurslara katılan bireylerin 30 gün süren eğitim sonunda aldıkları sertifikalarla bir iş sahibi olarak evlerine ek gelir sağlayabileceklerini söylüyor.
 
Cenaze hizmetleri kursunu tamamlayanların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bakımevleri, hastaneler, belediyelerin mezarlık müdürlükleri ile üniversite hastaneleri gibi yerlerde iş bulabileceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, MELMEK olarak meslek kurslarına yeni branşlar ekleyerek iş bulma açısından yeni imkanlar sunduklarını ve istihdama katkı sağladıklarını ifade etti.
 
Kursların Belsin sosyal tesislerinde devam etiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç “Cenaze hizmetleri kursuna katılan kursiyerlere ölüm öncesi ve sonrası işlemler ile dini ve hukuki kurallar öğretilmektedir.  Kursiyerlere ayrıca bedensel ve zihinsel özelliklere sahip kişiler olarak cenaze hizmetleri alanında kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Kursiyerlere davranışlar ve beceriler kazanmaları için yeterlilik bilgileri verilmektedir” şeklinde konuştu.
 
 

 
Haber: Fatih Bar

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